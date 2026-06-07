Vitória conquista o Nordeste em jogo equilibrado

Um primeiro tempo sem aceleração, mas com o Fortaleza mais ajustado do que o Vitória. Entretanto, no jogo equilibrado de marcação, o dono da casa se mostrou mais tenso que o visitante.

Na aridez das oportunidades de gol, o Fortaleza marcou com Luiz Fernando e o Vitória perdeu com Renê.

No segundo tempo, o Fortaleza, mais envolvido com uma vantagem no placar, ensaiava uma posição de recuo, quando tomou o empate.

Jogada ensaiada de Erick, na cobrança de escanteio, que Martinez finalizou para marcar. Fortaleza vacilou na marcação. Aí, com o empate favorecendo o Vitória, o Fortaleza resolveu partir pra cima, sem temer as consequências.

Arcanjo, em sensacional defesa, impediu o gol de Pochettino, aos 30 minutos.

Mas, em cobrança de tiro de meta do Vitória, aos 45 minutos, Kaiser, no seu campo, recebeu o lançamento e fechou o 2 x 1. Como o baiano gosta de festa, comemorou mais um título para o futebol da boa terra.