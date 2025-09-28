Vitória agoniada

Fortaleza e Sport fizeram um primeiro tempo onde o único acontecimento pra valer foi o gol de Sasha para o tricolor cearense.

De resto, a falta de um futebol de maior profundidade diante de um Sport acuado e "pronto para o abate".

O maior domínio da equipe de Palermo se deu por conta de um adversário que foi apenas uma configuração de time de futebol.

A segunda etapa foi melhor, porque o Sport resolveu sair do pé do muro.

Aí, o jogo ganhou momentos de trocação ofensiva.

Herrera e Guzman deram uma contribuição para que o Fortaleza conseguisse resistir à reação do Sport.

Nas chances de gol criadas na segunda etapa, o time pernambucano só não empatou graças a três intervenções de João Ricardo, grande nome do jogo.

Duas equipes vulneráveis. Setores defensivos falhos.

O Sport não tem mais jeito. O Fortaleza continua na luta para formatar um novo time.