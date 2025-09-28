Vitória agoniada
Leia a coluna de Wilton Bezerra
Fortaleza e Sport fizeram um primeiro tempo onde o único acontecimento pra valer foi o gol de Sasha para o tricolor cearense.
De resto, a falta de um futebol de maior profundidade diante de um Sport acuado e "pronto para o abate".
O maior domínio da equipe de Palermo se deu por conta de um adversário que foi apenas uma configuração de time de futebol.
A segunda etapa foi melhor, porque o Sport resolveu sair do pé do muro.
Aí, o jogo ganhou momentos de trocação ofensiva.
Herrera e Guzman deram uma contribuição para que o Fortaleza conseguisse resistir à reação do Sport.
Nas chances de gol criadas na segunda etapa, o time pernambucano só não empatou graças a três intervenções de João Ricardo, grande nome do jogo.
Duas equipes vulneráveis. Setores defensivos falhos.
O Sport não tem mais jeito. O Fortaleza continua na luta para formatar um novo time.