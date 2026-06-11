Vitória do Ceará para acalmar na Série B

O placar foi magro, mas o resultado importante para acalmar e "dar moral" ao alvinegro.

O que ajudou, também, foi o fato do Avaí ter sido um adversário "pega leve".

O alvinegro fez a sua melhor jogada na primeira etapa, através das incursões de Rafael Ramos, Dieguinho e Melk.

Fazendo uma meia pressão, marcou 2 x 0, com gols de Júlio César e Melk (mais uma vez, de bela feitura).

No segundo tempo, o jogo não nos pareceu melhor para ninguém.

O Ceará perdeu duas chances, com Fernando e Matheus Araújo. Só que, entre elas, Sorriso (entrou ao lado de Gasolina, pode?) diminuiu para o Avaí.

Batatais lançou mão da juventude alvinegra que estava no banco e segurou o resultado. Nada de mais importante aconteceu.

Três pontos necessitados, evidente, mas o futebol da equipe precisa melhorar muito. Não precisamos de muito esforço para saber disso.