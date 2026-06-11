Vitória do Ceará para acalmar na Série B
Confira a coluna desta quinta-feira (11) do comentarista Wilton Bezerra
O placar foi magro, mas o resultado importante para acalmar e "dar moral" ao alvinegro.
O que ajudou, também, foi o fato do Avaí ter sido um adversário "pega leve".
O alvinegro fez a sua melhor jogada na primeira etapa, através das incursões de Rafael Ramos, Dieguinho e Melk.
Fazendo uma meia pressão, marcou 2 x 0, com gols de Júlio César e Melk (mais uma vez, de bela feitura).
No segundo tempo, o jogo não nos pareceu melhor para ninguém.
O Ceará perdeu duas chances, com Fernando e Matheus Araújo. Só que, entre elas, Sorriso (entrou ao lado de Gasolina, pode?) diminuiu para o Avaí.
Batatais lançou mão da juventude alvinegra que estava no banco e segurou o resultado. Nada de mais importante aconteceu.
Três pontos necessitados, evidente, mas o futebol da equipe precisa melhorar muito. Não precisamos de muito esforço para saber disso.