Uma vitória para sossegar

Duas coisas incomodavam a vida alvinegra: a falta de vitórias e o jejum do seu artilheiro Pedro Raul. Tudo resolvido com a vitória sobre o Fluminense.

Mas, não fosse a jogada de Fernando Sobral, que resultou no gol de Galeano para o Ceará, o primeiro tempo teria sido de um vazio absoluto.

Ah, sim. Teve a seguir uma finalização de Pedro Henrique que Fábio, goleiro do Fluminense, mandou para escanteio.

O Ceará fechou a porta para o Fluminense e controlou melhor o jogo. Mas, força ofensiva que é bom, foi uma miragem.

Na fase derradeira, o Fluminense ainda soluçou, com o esforço de Canobbio (lutador solitário), mas desmoronou com a expulsão do zagueiro Ignácio, aos 14 minutos.

Daí por diante, o Ceará ficou confortável no jogo, enquanto o Fluminense mexeu, sem resultado, com algumas alterações

Fernandinho (que entrou no lugar de Pedro Henrique) carimbou a trave do Fluminense, aos 25 minutos, e Pedro Raul, 3 minutos depois, encerrou a seca de gols e assinalou o segundo gol do Ceará.

Mesmo não sendo a defesa do Ceará muito exigida, deu para apreciar a atuação do zagueiro Marcus Victor. Esbanjou categoria, quando chamado a dar providências e desenvolver as jogadas.

Foi isso.