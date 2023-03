Um Leão com fogo pelas narinas

O Fortaleza teve um desempenho fulminante na goleada imposta ao Ferroviário.

Agressivo, o tempo todo, pressionando o adversário no seu campo, o Leão asfixiou o Tricolor da Barra.

Compartimentos de defesa e meio-campo projetados. Romarinho, realizando uma bela partida, e Lucero, com a assinatura final de dois gols, em seis minutos de partida.

Aturdido, ficou o Ferroviário, com bola na trave, seguida de grandes defesas de Douglas, até o terceiro gol do Leão, marcado por Hércules.

Um Fortaleza no ponto ideal, pela bela exibição de futebol coletivo na primeira etapa.

Na fase final, de menor aceleração e de modificações por atacado, ainda assim, o Fortaleza não deu folga ao Ferroviário.

Marcou o quarto, com Galhardo e desarmou qualquer tentativa do adversário respirar no jogo.

Foi uma demonstração de que o "ponto do doce" está próximo do melhor futebol do Fortaleza.