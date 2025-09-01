Um Fortaleza que não vence

O Inter e Fortaleza no Beira Rio mostrou dois times em má fase. São vulneráveis.

O time colorado fez 15 minutos de abafa com jogadas aéreas.

Foram duas finalizações de Vitinho e Juninho que Helton defendeu no susto.

Só abriu a contagem porque Britez precipitou-se ao cometer falta em Carbonero.

Mesmo dando espaços ao adversário, o Fortaleza empatou, com Luca Prior, e Mancuso perdeu a chance de desempatar.

Quando o Fortaleza reagiu com bolas longas, o Inter marcou mal.

No segundo tempo, o time gaúcho teve a sorte de marcar aos 6 minutos com Vitinho.

Com as entradas de Bareiro, Alanzinnho e Pablo Roberto, o Fortaleza fez um jogo equilibrado.

O Inter, a cada gol marcado, se retraia.

Bareiro teve a grande oportunidade de empatar o jogo para o Fortaleza. Rochet, goleiro do Inter, fez uma defesa complicada.

Para igualar as coisas, numa segunda etapa sem grandes acontecimentos, Vitinho ainda acertou uma bola no travessão de Helton.

Bernabei, pelo Inter, e Luca Prior pelo Fortaleza, os melhores do jogo.