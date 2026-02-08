Um Clássico de má qualidade

Este 0 a 0 de Ceará e Fortaleza, pelo campeonato estadual, foi o pior clássico que assisti entre os dois.

O 5-3-2 do Fortaleza, vendido de 3-5-2, não foi coisa nenhuma.

O 4-3-3 do Ceará, com dois extremas ofensivos, foi outra "pegadinha".

A única coisa a ser detectada no jogo foi a visível fadiga mental e física das duas equipes.

No primeiro tempo, uma jogada do Ceara, com Rafael Ramos, que Lucca cabeceou rente à trave de Breno. Um acontecimento solitário do jogo todo.

Ah, sim. Os dois times entraram no jogo dispostos a um clássico de agressões. Não podia dar certo, mesmo.

Quando dois elefantes brigam quem sofre é a grama.

No segundo tempo, fomos "blindados" por uma série de alterações que nublaram ainda mais o ambiente.

Na verdade, os treinadores Mozart e Carpini devem ter chegado à conclusão de que tudo está por ser feito.

O clássico, em termos de baixo nível de futebol, apenas refletiu o que tem sido o campeonato estadual.