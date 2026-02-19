Toco y me Voy

QUALIDADES ESSENCIAIS - Habilidade é o domínio de bola, sem perdê-la para os adversários em espaços pequenos. Técnica é a lucidez para tomar decisões corretas e executar fundamentos da posição. Criatividade é a capacidade de antever, improvisar, surpreender e inventar. É por aí, meu prezado.

TERAPIA - O futebol é refúgio fácil e terapia barata para driblar frustrações. Pelo menos, para quem tem um dinheirinho mais avultado. Ir ao estádio, se divertir, acompanhar o seu time, está, cada vez mais, fora do alcance do bolso do torcedor.

TORCER - Torcer seria o fato de nos contorcermos quando nosso time ataca ou é atacado. Dizem que o termo torcer foi usado pela primeira vez quando as moças que iam assistir partidas de futebol ficavam torcendo seus lencinhos nervosamente. Torcedor seria o mesmo que torcedora sem o lencinho.

LUGAR COMUM - Treinador não precisa, necessariamente, reinventar o futebol. Basta sair, com gosto, do lugar-comum e já será o suficiente.

DADOS - Jogador contrata consultoria para saber em qual clube teria mais chances de jogar. De preferência, onde também o treinador tenha ideias que batam com o seu estilo de jogo. De fato, com tais dados, fica mais fácil fazer sucesso.

FRASE. "Futebol de resultados não costuma dar resultado". Nei Conceição.