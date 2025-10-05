Sopro de esperaça, uma obra de Mancuso
Confira a coluna deste domingo (5) do comentarista Wilton Bezerra
Me permitam. O jogo Juventude X Fortaleza não merece o número habitual de linhas desse comentário.
Se o primeiro tempo foi ruim, a segunda etapa se afogava num mar de mediocridade.
Foi aí que um jogador chamado Mancuso salvou seu time e o jogo do naufrágio.
O gol (de empate para o Fortaleza) foi obra de beleza irretocável.
Arrancou com as cerdas eriçadas de um javali em fúria.
Foi derrubando, um a um, os os obstáculos colocados à sua frente, até empurrar a bola para as redes de Jandrey.
Mancuso brilhou na escuridão do jogo.
E foi ele que impulsionou a jogada do gol da vitória tricolor, em trama com Pikachu, para Bareiro marcar.
Sobre Mancuso, a coisa mais importante que tínhamos a falar do jogo em que o Fortaleza venceu o Juventude, de virada.
Um sopro de esperança para o leão.