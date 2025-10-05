Sopro de esperaça, uma obra de Mancuso

Me permitam. O jogo Juventude X Fortaleza não merece o número habitual de linhas desse comentário.

Se o primeiro tempo foi ruim, a segunda etapa se afogava num mar de mediocridade.

Foi aí que um jogador chamado Mancuso salvou seu time e o jogo do naufrágio.

O gol (de empate para o Fortaleza) foi obra de beleza irretocável.

Arrancou com as cerdas eriçadas de um javali em fúria.

Foi derrubando, um a um, os os obstáculos colocados à sua frente, até empurrar a bola para as redes de Jandrey.

Mancuso brilhou na escuridão do jogo.

E foi ele que impulsionou a jogada do gol da vitória tricolor, em trama com Pikachu, para Bareiro marcar.

Sobre Mancuso, a coisa mais importante que tínhamos a falar do jogo em que o Fortaleza venceu o Juventude, de virada.

Um sopro de esperança para o leão.