Sob o domínio do medo de perder

Desconfiados do nível atual dos seus times, Carpini e Mozart radicalizaram no 5-3-2.

Ausência quase total de incursões efetivas pelos lados, concentração pelo meio e engessamento esquemático.

Luiz Fernando, do Fortaleza, perdeu a única chance de gol do primeiro tempo.

Os dois times não abriram mão de ter, no mínimo, oito jogadores na defensiva. Medo de perder.

O Ceará conseguiu, no começo do segundo tempo, acertar uma bola no gol do Fortaleza, através de Júlio César.

Foi Luiz Fernando, de novo, responsável pela segunda oportunidade de marcar para o Fortaleza. Richard fez uma defesa monumental.

No momento das alterações, a prova de que futebol não é binário.

Não nos pareceu correto o Lucas Emanuel no posto de Luiz Fernando. Tampouco, Lucca como solução no posto de Everton.

O primeiro abriu a contagem para o Fortaleza, aos 40 minutos, e o segundo empatou para o Ceará, aos 45.

No futebol, o que parece errado pode ser o certo. Ou o contrário.

Domingo que vem conheceremos o campeão.