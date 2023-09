Só deu para o empate

O Ceará até que se dispôs a pegar em cima, nos primeiros movimentos do jogo.

Bola no Erick, pela esquerda, para fustigar a Chape. O que saiu mesmo: duas finalizações com Barletta perto do alvo.

Só que a Chapecoense concentrou suas investidas pelo flanco esquerdo, com Marcinho, e incomodou o Ceará.

Aos 37, Pavani acertou de fora da área e guardou. O goleiro André do Ceará foi no canto certo, mas com a "mão de pano". 1 x 0 Chapecoense.

Para o segundo tempo o Ceará já voltou com Caíque e Formiga nos lugares de Warley e David Ricardo, e Janderson no ataque, com Erick indo jogar mais por dentro, junto a Saulo.

Não demorou e o Ceará usou a munição do banco fazendo entrar Jean Carlos e Nicolas.

Levou a disputa para o campo adversário e só conseguiu assustar, de fato, aos 42 minutos, com Saulo mineiro. O Goleiro Airton, da Chape, fez uma boa defesa.

O time catarinense passou a fazer cera e fumaça. Urdiu poucos contra-ataques e, mesmo assim, o goleiro André, do Ceará, ainda teve que fazer uma grande defesa.

Aos 53 minutos, o zagueiro Luiz Otávio pegou de longe, marcou e evitou a segunda derrota consecutiva do alvinegro.

Mancini mexeu, remexeu e a química não foi boa.

O Ceará dormiu na 11ª. posição.