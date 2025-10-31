Diário do Nordeste
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
Wilton Bezerra
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Ceará não desfruta do jogo e consagra o "saber sofrer". O time é sisudo. Jogar parece ser um fardo.

O alvinegro só se prepara para ser pressionado. O adversário nem precisa ser um gigante.

Na derrota para o Fluminense, o Ceará mostrou que não lhe interessa conviver com o risco.  

A primordial ideia de jogo do time é tirar os espaços do adversário. Sim, e depois o que acontece?

Fica claro que a ausência de ousadia é um problema. 

Seria a falta de serotonina, molécula que faz a transmissão de informações entre os neurônios?
 
Li que a serotonina contribui para uma ação na confiança e na capacidade de responder a estímulos com rapidez. 

Está associada ao prazer. Gosto por entrar em campo, atuar com inteligência sem arroubos e intensidade sem desespero.

Vai ver é a serotonina que está em falta.

