Serotonina
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (31)
O Ceará não desfruta do jogo e consagra o "saber sofrer". O time é sisudo. Jogar parece ser um fardo.
O alvinegro só se prepara para ser pressionado. O adversário nem precisa ser um gigante.
Na derrota para o Fluminense, o Ceará mostrou que não lhe interessa conviver com o risco.
A primordial ideia de jogo do time é tirar os espaços do adversário. Sim, e depois o que acontece?
Fica claro que a ausência de ousadia é um problema.
Seria a falta de serotonina, molécula que faz a transmissão de informações entre os neurônios?
Li que a serotonina contribui para uma ação na confiança e na capacidade de responder a estímulos com rapidez.
Está associada ao prazer. Gosto por entrar em campo, atuar com inteligência sem arroubos e intensidade sem desespero.
Vai ver é a serotonina que está em falta.