O Ceará não desfruta do jogo e consagra o "saber sofrer". O time é sisudo. Jogar parece ser um fardo.

O alvinegro só se prepara para ser pressionado. O adversário nem precisa ser um gigante.

Na derrota para o Fluminense, o Ceará mostrou que não lhe interessa conviver com o risco.

A primordial ideia de jogo do time é tirar os espaços do adversário. Sim, e depois o que acontece?

Fica claro que a ausência de ousadia é um problema.

Seria a falta de serotonina, molécula que faz a transmissão de informações entre os neurônios?



Li que a serotonina contribui para uma ação na confiança e na capacidade de responder a estímulos com rapidez.

Está associada ao prazer. Gosto por entrar em campo, atuar com inteligência sem arroubos e intensidade sem desespero.

Vai ver é a serotonina que está em falta.