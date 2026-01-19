Sem muito esforço, Fortaleza bate Maracanã
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta segunda (19)
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:46)
Como na maioria das partidas do Estadual cearense, faltou um melhor futebol à Fortaleza 1 Maracanã 0.
Dois times concentrados numa metade do campo, em anêmica disputa.
O Fortaleza, com o domínio do jogo, mas com incompletudes nas suas ações.
Mailton fez boa jogada para o gol de Bareiro, mas precisa construir mais. Crispim, como ala esquerdo, apagado.
A única jogada de ataque, com Moisés, geralmente terminava sem resultado. Pochettino, com extrema fixo, não rola.
Além do gol de Bareiro, aos 24 minutos, uma ou outra pequena chance, e fim de papo.
Na segunda etapa, o cenário repetido - ataque contra defesa - e um jogo pior do que no primeiro tempo.
Nada que as modificações feitas pelos times tivessem como evitar momentos de marasmo.
Uma chance com Pierre e uma finalização de Pochettino, que Diego defendeu, foi o baixo saldo tricolor.
A vitória garantiu o Fortaleza na próxima etapa do campeonato.
