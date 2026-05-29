Seleção Brasileira como fonte de orgulho do povo

Sim. A seleção brasileira como fonte de orgulho e satisfação do povo. Nosso apoio em torno de quem, tantas vezes, tornou a nossa vida menos dura e mais fácil de ser vivida. Fora com esse papo de ver com a camisa verde amarela caras e rostos que não reconhecemos. Se quase todos os seus componentes atuam na Europa, isso se dá pelos valores que possuem. Arriba, Brasil!

EXPLICANDO MELHOR

O jogador habilidoso não é o que faz pirotecnias com a bola, mas aquele que pensa rápido e tira proveito das habilidades que possui. Já o jogador técnico, esse é fundamental. É através da técnica apurada que encontra os melhores caminhos para sua equipe. O talentoso é aquele que carrega o dom natural na arte de jogar futebol. O craque é o que reúne habilidade, técnica e talento. Esse é o eleito pelos deuses.

TEMPO DE COPA DO MUNDO

Nosso País está inserido entre os que mais cultivam o ludopédio. Nos momentos que antecedem a mais uma Copa do Mundo, os debates se sucedem. Mais do que nunca, vamos sentir o futebol de forma atmosférica (respiramos futebol), como disse Nelson Rodrigues. Se tudo der certo para nossa seleção, não vai faltar gente fingindo que não disse o que disse. E mais: todo mundo vai junto, sem lembrar que escutou.