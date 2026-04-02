Segundo empate do Ceará na Série B

Na primeira fase, sem abertura de contagem, Ponte Preta e Ceará fizeram um jogo "xarope".

Pottker, centroavante da Ponte Preta, tirou Richard do sossego em duas finalizações.

Júlio César, que jogou como ala, acertou uma bola na trave da Ponte.

No finalzinho do primeiro tempo, o árbitro Kleber Ariel expulsou Lucas Lima, do Ceará.

O árbitro não foi rigoroso. Ele foi...esquece.

Com um jogador a mais e marcando seu gol com Luiz Phelipe, aos 7 minutos, a Ponte passou a ter nostalgia de sua ruindade. Foi piorando de 5 em 5 minutos.

Mozart, diante da desvantagem numérica, procurou fazer alguma coisa.

E fez. Foi, paulatinamente, tirando quem não estava "pagando o feijão consumido".

Na lista: Richardson, Matheus Araújo, Fernandinho e Fernando.

Dos que entraram e tornaram o Ceará melhor, o atacante Giulio destacou-se.

Das duas belas jogadas que fez, a última gerou o passe para o gol de empate através de Sanches.

Apesar do resultado ser obtido com um jogador a menos, por todo segundo tempo, não dá para o Ceará comemorar efusivamente.

O nível baixo de produção não permite.