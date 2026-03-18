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Só a conta: Fortaleza 1x0

Confira a coluna desta quinta-feira (18) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:32)
Wilton Bezerra
Legenda: O Fortaleza venceu o Nova Iguaçu-RJ e avançou na Copa do Brasil
Foto: Vinicius Gentil / Fortaleza

Há vitórias que não dão prazer, só alívio.

Foi o caso do triunfo do Fortaleza sobre o Nova Iguaçu.

A única coisa aproveitável do da partida foi gol de Vitinho, aos 50 minutos da primeira fase.

O jogo foi muito ruim. Ausência de uma tabuada, pelo menos, razoável de jogadas.

Até que o estado anímico das equipes foi satisfatório. O desempenho técnico e individual é que foi de baixa qualidade.

O Fortaleza, um pouquinho melhor no primeiro tempo.

No segunda fase, os times resolveram dividir ineficiências.

Duro de aguentar esse futebol "padrão Copa do Brasil".

Certamente que as maiores referências serão feitas sobre o dinheiro ganho por passagem de fase.

É somente isso que sobra. Cansa a nossa precária paciência.

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