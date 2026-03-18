Só a conta: Fortaleza 1x0
Confira a coluna desta quinta-feira (18) do comentarista Wilton Bezerra
Há vitórias que não dão prazer, só alívio.
Foi o caso do triunfo do Fortaleza sobre o Nova Iguaçu.
A única coisa aproveitável do da partida foi gol de Vitinho, aos 50 minutos da primeira fase.
O jogo foi muito ruim. Ausência de uma tabuada, pelo menos, razoável de jogadas.
Até que o estado anímico das equipes foi satisfatório. O desempenho técnico e individual é que foi de baixa qualidade.
O Fortaleza, um pouquinho melhor no primeiro tempo.
No segunda fase, os times resolveram dividir ineficiências.
Duro de aguentar esse futebol "padrão Copa do Brasil".
Certamente que as maiores referências serão feitas sobre o dinheiro ganho por passagem de fase.
É somente isso que sobra. Cansa a nossa precária paciência.