Só a conta: Fortaleza 1x0

Há vitórias que não dão prazer, só alívio.

Foi o caso do triunfo do Fortaleza sobre o Nova Iguaçu.

A única coisa aproveitável do da partida foi gol de Vitinho, aos 50 minutos da primeira fase.

O jogo foi muito ruim. Ausência de uma tabuada, pelo menos, razoável de jogadas.

Até que o estado anímico das equipes foi satisfatório. O desempenho técnico e individual é que foi de baixa qualidade.

O Fortaleza, um pouquinho melhor no primeiro tempo.

No segunda fase, os times resolveram dividir ineficiências.

Duro de aguentar esse futebol "padrão Copa do Brasil".

Certamente que as maiores referências serão feitas sobre o dinheiro ganho por passagem de fase.