O Fortaleza de Palermo ganhou a primeira. Não levou gols e marcou dois.

Bateu um time - o Vitória - que nos pareceu mais um punhado de defensores.

Portanto, o tricolor cearense não foi testado defensivamente. Sua linha de defesa aproveitou para jogar adiantada.

Os alas - Mancuso e Bruno Pacheco - foram bem. Os meio-campistas instalaram-se no campo contrário.

Só que o ataque não pode depender apenas de Breno Lopes para as jogadas de ruptura.

Não se esperava que do "laboratório" do novo treinador saíssem profundas mudanças.

O Fortaleza, é bom que se diga, está em busca de uma nova versão.

Os bancos de areia postos no seu caminho são volumosos

O tricolor precisa dançar bem os passos do tango em cima do fio traiçoeiro da navalha.

Desafio para os fortes.