Placar machuca o Fortaleza

Tomar de 3 a 0 do Bragantino, no Castelão, foi dose amarga para o Fortaleza.

Derrota fora de qualquer previsão, embora deva-se fazer justiça ao bom futebol do time paulista.

Impondo velocidade e maior posse de bola, o Braga abriu a contagem e exibiu, em alguns momentos, uma autosuficiência nas saídas de bola, o que deu ao Fortaleza oportunidades de gol.

Galhardo e Marinho, principalmente, foram bisonhos no aproveitamento. Até o Sasha jogou fora uma chance, no final da primeira etapa.

Mas, o Fortaleza teve enormes dificuldades diante do futebol do Bragantino, com regência competente de Lucas Evangelista, o dono do jogo.

Na segunda fase, é que a coisa se complicou para o tricolor. O Braga dominou as ações, ocupou o espaço defensivo do Fortaleza e construiu uma vitória com sobras absolutas.

No momento em que o seu time era fustigado, Vojvoda tirou um volante e um ala e colocou homens de frente.

Ao invés de fortalecer, enfraqueceu a parte defensiva e tomou mais dois gols.

Mais do que isso, visível a incapacidade de reagir, fisicamente, no jogo.

Momento desfavorável para fazer estrear a badalada contratação do atacante Machuca.

Terceira derrota consecutiva do Leão.