Placar acertado em jogo fácil para o Fortaleza

Mesmo sem imprimir um volume de jogo que a partida pediu, o Fortaleza teve chances de evitar o placar em branco do primeiro tempo.

O Botafogo nem fez um jogo de marcação severa.

Mas, os momentos de superioridade do Fortaleza foram espaçados.

O tricolor não conseguiu um grau de agressividade capaz de machucar o Botafogo.

Para encurtar a história, o Fortaleza jogou 15 minutos do segundo tempo para marcar o gol de Ronald, que lhe deu a vitória.

Após isso, não tirou proveito de um Botafogo que se arrastou em campo.

Vitória pálida e uma atuação dentro de um padrão baixo, semelhante a outras ao longo da competição.

Por isso, um novo treinador foi contratado.

Vejamos se melhora.