Placar acertado em jogo fácil para o Fortaleza
Confira a coluna desta quarta-feira (29) do comentarista Wilton Bezerra
Mesmo sem imprimir um volume de jogo que a partida pediu, o Fortaleza teve chances de evitar o placar em branco do primeiro tempo.
O Botafogo nem fez um jogo de marcação severa.
Mas, os momentos de superioridade do Fortaleza foram espaçados.
O tricolor não conseguiu um grau de agressividade capaz de machucar o Botafogo.
Para encurtar a história, o Fortaleza jogou 15 minutos do segundo tempo para marcar o gol de Ronald, que lhe deu a vitória.
Após isso, não tirou proveito de um Botafogo que se arrastou em campo.
Vitória pálida e uma atuação dentro de um padrão baixo, semelhante a outras ao longo da competição.
Por isso, um novo treinador foi contratado.
Vejamos se melhora.