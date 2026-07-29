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Placar acertado em jogo fácil para o Fortaleza

Confira a coluna desta quarta-feira (29) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:39)
Wilton Bezerra
Legenda: Ronald, jogador do Fortaleza.
Foto: Kid Junior/SVM

Mesmo sem imprimir um volume de jogo que a partida pediu, o Fortaleza teve chances de evitar o placar em branco do primeiro tempo.

O Botafogo nem fez um jogo de marcação severa.

Mas, os momentos de superioridade do Fortaleza  foram espaçados.

O tricolor não conseguiu um grau de agressividade capaz de machucar o Botafogo.

Para encurtar a história, o Fortaleza jogou 15 minutos do segundo tempo para marcar o gol de Ronald, que lhe deu a vitória.

Após isso, não tirou proveito de um Botafogo que se arrastou em campo.

Vitória pálida e uma atuação   dentro de um padrão baixo, semelhante a outras ao longo da competição.

Por isso, um novo treinador foi contratado.

Vejamos se melhora.

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