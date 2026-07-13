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Pior, impossível. Com um jogador a mais, Fortaleza perde para o Atlético

Confira a coluna desta segunda-feira (13) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:37)
Wilton Bezerra
Legenda: Fortaleza e Atlético-GO se enfrentaram pela Série B do Brasileiro de 2026
Foto: Gutemberg Pedro / Fortaleza

Primeiro tempo de provocar urticária. Joguinho de perde e ganha.

Aos 33 minutos, Gustavo Coutinho, do Atlético, foi expulso.

Aos 40 minutos, Vitinho, do Fortaleza, chutou a única bola no gol do Atlético.

Um minuto depois, Kebert, do Atlético, cobrou uma falta sobre a área do Fortaleza e a bola entrou.

Somente no segundo tempo, Carpini mexeu no Fortaleza, para explorar a vantagem de ter um jogador a mais.

Entraram Mailton, no lugar de Mucuri; Wellington e Pedro Henrique, nos postos de Vitinho e Pierre.

O Atlético aglomerou-se todo no seu campo de defesa.

A melhor chance o Fortaleza teve com Wellington. A única defesa a do goleiro Paulo Vítor, do Atlético.

De resto, lucidez zero e insistente jogada aérea, compondo o cardápio da inoperância do Fortaleza.

Derrota, para um adversário ruim e desfalcado.

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