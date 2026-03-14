PENSO QUE...
Leia a Coluna de Wilton Bezerra
- Há casos em que o fracasso é que sobe à cabeça das pessoas.
- O Brasil não é, definitivamente, para larápios amadores.
- Vai que está valendo, mesmo, é o vasto "saber etílico".
- O Brasil perde o rumo quando, nele, a verdade pouco importa.
- Há quem deseje, mais do que a própria felicidade, a infelicidade dos outros.
- "República do rabo preso" diz muito sobre um País da América do Sul.
- Vorcaro é um homem de muitos espaços. Não pode ficar numa cela de apenas 9 metros quadrados.
- Devemos combater os malvados e não perdoar seus pecados.
- Nem sempre são as palavras que fazem uma música inesquecível.
- A escória poderosa transformou o Brasil em símbolo do assalto.
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ÚLTIMA FRASE: "Não tenha vergonha de sua cara. Tenha vergonha na cara".