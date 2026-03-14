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PENSO QUE...

Leia a Coluna de Wilton Bezerra

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Wilton Bezerra
Legenda: Trabalhar demais é uma forma de escravidão.
Foto: arquivo pessoal

 

- Há casos em que o fracasso é que sobe à cabeça das pessoas. 
- O Brasil não é, definitivamente, para larápios amadores. 
- Vai que está valendo, mesmo, é o vasto "saber etílico". 
- O Brasil perde o rumo quando, nele, a verdade pouco importa. 
- Há quem deseje, mais do que a própria felicidade, a infelicidade dos outros. 
- "República do rabo preso" diz muito sobre um País da América do Sul. 
- Vorcaro é um homem de muitos espaços. Não pode ficar numa cela de apenas 9 metros quadrados. 
- Devemos combater os malvados e não perdoar seus pecados. 
- Nem sempre são as palavras que fazem uma música inesquecível. 
- A escória poderosa transformou o Brasil em símbolo do assalto. 

ÚLTIMA FRASE: "Não tenha vergonha de sua cara. Tenha vergonha na cara".