PENSO QUE...

- Há casos em que o fracasso é que sobe à cabeça das pessoas.

- O Brasil não é, definitivamente, para larápios amadores.

- Vai que está valendo, mesmo, é o vasto "saber etílico".

- O Brasil perde o rumo quando, nele, a verdade pouco importa.

- Há quem deseje, mais do que a própria felicidade, a infelicidade dos outros.

- "República do rabo preso" diz muito sobre um País da América do Sul.

- Vorcaro é um homem de muitos espaços. Não pode ficar numa cela de apenas 9 metros quadrados.

- Devemos combater os malvados e não perdoar seus pecados.

- Nem sempre são as palavras que fazem uma música inesquecível.

- A escória poderosa transformou o Brasil em símbolo do assalto.

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ÚLTIMA FRASE: "Não tenha vergonha de sua cara. Tenha vergonha na cara".