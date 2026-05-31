Pelo nível do Athletic, Fortaleza desperdiçou chance de pontuar

Com a formação que levou a campo no primeiro tempo, o Fortaleza esteve próximo de ganhar o jogo.

Mesmo não tendo uma grande superioridade, o tricolor obteve as melhores chances de gol, com Miritello e Rodriguinho.

João Ricardo só trabalhou para valer numa boa finalização de Zeca.

Na fase final, Carpini fez entrar Mailton e Luiz Fernando, no sentido de ampliar o poder ofensivo.

Só que o Athletic fez um gol aos 9 minutos, potencializou-se e quase marca o segundo, com o zagueiro Belezi.

Imediatamente, saíram Vitinho e Wellington, para as entradas de Pochettino e Crispim.

Tomado por um regime de urgência, o Fortaleza não se encontrou em campo.

Todo o esforço ficou resumido às duas finalizações com Crispim (passou rente à trave) e Sasha, com defesa de Luan Poli.

O time mineiro bloqueou, combateu em todos os setores e sustentou o fôlego realizando várias alterações.

Ao final, ficou a sensação de que, pelo nível do adversário, o Fortaleza desperdiçou boa oportunidade de pontuar.