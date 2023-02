Desta feita, o Fortaleza não deixou nada para ser feito depois.

Cercou, amassou o Atlético e saiu enfiando um gol atrás do outro. Com 36 minutos de jogo, guardou quatro gols na sacola atleticana.

Galhardo marcou os dois primeiros. Hércules e Caio aumentaram as contas do rosário de gols.

A Águia da Precabura juntou nove jogadores na defesa e colocou o dono do time, Ari, na frente.

"Faca amolada em melancia", para o Fortaleza.

No segundo tempo, Lucero estreou, entrando ao lado de Júnior Santos. Os dois e mais Tinga fizeram uma bela jogada, embora com finalização por cima do travessão.

David Torres fez um lindo gol para o Atlético. Ao marcar o quinto, com Romero, o tricolor abafou qualquer modificação no cenário de domínio das ações.

Crispim, cobrando falta, assinalou o sexto e encerrou o passeio do Leão.

Sem maior esforço, o Fortaleza garantiu-se na fase semifinal do campeonato.