Para ficar rico

Leia a Coluna de Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra wilton.bezerra@svm.com.br
Wilton Bezerra

Sabe aquela onda dos "15 minutos de fama do sujeito" ?

Pois agora, o papo da hora diz respeito à riqueza.

"Todo mundo teve uma  chance na vida para ficar rico". Foi o que li de um articulista.

Como sou um pouco (só um pouco) desligado para dinheiro, se tive essa chance não me lembro

Passei batido.

Se querem saber, acho que isso é conversa de lesado de maconha.

Para colocar o lance no "miudinho", vamos incluir Sócrates (não é o ex-craque) na parada para organizar o movimento.

Dando de ombros para para a possibilidade de ficar milionário: "Ser rico é não desejar mais do que possuimos".

Deu pra sacar?

