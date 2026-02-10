Para ficar rico
Leia a Coluna de Wilton Bezerra
Escrito por
Wilton Bezerra wilton.bezerra@svm.com.br
Sabe aquela onda dos "15 minutos de fama do sujeito" ?
Pois agora, o papo da hora diz respeito à riqueza.
"Todo mundo teve uma chance na vida para ficar rico". Foi o que li de um articulista.
Como sou um pouco (só um pouco) desligado para dinheiro, se tive essa chance não me lembro
Passei batido.
Se querem saber, acho que isso é conversa de lesado de maconha.
Para colocar o lance no "miudinho", vamos incluir Sócrates (não é o ex-craque) na parada para organizar o movimento.
Dando de ombros para para a possibilidade de ficar milionário: "Ser rico é não desejar mais do que possuimos".
Deu pra sacar?
Assuntos Relacionados