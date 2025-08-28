Observação, talvez, útil

A pressão sobre o Fortaleza aumentou ainda mais.

Não está sendo fácil a vida de jogadores e dirigentes. O espectro da queda apavora.

A avidez dos jogadores pelo acerto gera ansiedade e conduz ao erro.

O açodamento da equipe em campo é visível. É preciso encontrar uma forma de controlar isso.

Mas, vamos lá. Embora as contratações não tenham acrescentado nenhuma melhora, achamos que tem jeito.

De um elenco que tem João Ricardo, Britez, Mancha, Kusevic, Bruno Pacheco, Sasha, Matheus Pereira, Luca Prior, Pikachu e Breno Lopes, dá para sair um time.

Evitar o entra e sai de uma formação titular ajudaria muito.

Como os jogos passam a ter caráter de decisão, recomenda-se estruturação tática adequada para cada partida.

E como disse Zico: "Quando a fase é ruim, é preciso suar mais".