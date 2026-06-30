O tempo passou...

Quando a gente acompanhava a passagem do tempo pelas folhinhas do Calendário do Coração de Jesus, achávamos que a idade da maturidade demoraria a chegar.

Mas, aí, o surgimento dos cabelos brancos passaram a marcar, também, a marcha arbitrária do tempo.

O que fazer? Ora, agradecer pelo milagre de estar vivo, e reconhecer que valeu à pena.

Ganhamos, entre outras coisas boas, experiência, embora nem precisemos mais tanto dela.

Não ficamos velhos, apenas chegamos na tarde da vida.