Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O tempo passou...

Leia a coluna de Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:05)
Wilton Bezerra
Legenda: Leia a coluna de Wilton Bezerra.
Foto: Arquivo Pessoal

Quando a gente  acompanhava a passagem do tempo pelas folhinhas do Calendário do Coração de Jesus, achávamos que a idade da maturidade demoraria a chegar.

Mas, aí, o surgimento dos cabelos brancos passaram a marcar, também, a marcha arbitrária do tempo.

O que fazer? Ora, agradecer pelo milagre de estar vivo, e reconhecer que valeu à pena.

Ganhamos, entre outras coisas boas, experiência, embora nem precisemos mais tanto dela.

Não ficamos velhos, apenas chegamos na tarde da vida.

Assuntos Relacionados