O tempo passou...
Leia a coluna de Wilton Bezerra
Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:05)
Quando a gente acompanhava a passagem do tempo pelas folhinhas do Calendário do Coração de Jesus, achávamos que a idade da maturidade demoraria a chegar.
Mas, aí, o surgimento dos cabelos brancos passaram a marcar, também, a marcha arbitrária do tempo.
O que fazer? Ora, agradecer pelo milagre de estar vivo, e reconhecer que valeu à pena.
Ganhamos, entre outras coisas boas, experiência, embora nem precisemos mais tanto dela.
Não ficamos velhos, apenas chegamos na tarde da vida.
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