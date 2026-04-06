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O tédio em campo

Confira a coluna desta segunda-feira (6) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
Wilton Bezerra
Legenda: No cenário atual, as formações táticas do futebol são muito defensivas
Foto: arquivo pessoal

Uniforme de times tradicionais, vestindo jogador ruim, é o que não falta.

Daí, ficamos em dificuldade para fazer uma separação de grandes e pequenos.

Compondo o cenário, o império dos planos defensivos.

Se possivel, até dez jogadores atrás da linha da bola. Não deixar jogar.

Troca excessiva de passes no círculo central entre volantes e zagueiros. A isso se denomina de "posse de bola".

Ficamos a pensar em até que nível isso vai chegar.

O comentarista a tudo assiste e não pode dizer que vai tudo bem.

Sinceramente, há momentos em que nosso estoque de paciência vai para o espaço.

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