O tédio em campo

Uniforme de times tradicionais, vestindo jogador ruim, é o que não falta.

Daí, ficamos em dificuldade para fazer uma separação de grandes e pequenos.

Compondo o cenário, o império dos planos defensivos.

Se possivel, até dez jogadores atrás da linha da bola. Não deixar jogar.

Troca excessiva de passes no círculo central entre volantes e zagueiros. A isso se denomina de "posse de bola".

Ficamos a pensar em até que nível isso vai chegar.

O comentarista a tudo assiste e não pode dizer que vai tudo bem.