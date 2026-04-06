O tédio em campo
Confira a coluna desta segunda-feira (6) do comentarista Wilton Bezerra
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:23)
Uniforme de times tradicionais, vestindo jogador ruim, é o que não falta.
Daí, ficamos em dificuldade para fazer uma separação de grandes e pequenos.
Compondo o cenário, o império dos planos defensivos.
Se possivel, até dez jogadores atrás da linha da bola. Não deixar jogar.
Troca excessiva de passes no círculo central entre volantes e zagueiros. A isso se denomina de "posse de bola".
Ficamos a pensar em até que nível isso vai chegar.
O comentarista a tudo assiste e não pode dizer que vai tudo bem.
Sinceramente, há momentos em que nosso estoque de paciência vai para o espaço.
Assuntos Relacionados