O que é preciso para jogar futebol

Você precisa educar o corpo para jogar futebol, desde cedo. Aprender a cabecear sem fechar os olhos e para baixo. Chutar com o peito, de trivela, de chapa e de bico. Estufar o peito quando receber a bola e esvaziá-lo na hora que a redonda encostar. Matar a bola na coxa e conduzi-la com a cabeça erguida. "No futebol, matar a bola é um ato de amor". Armando Nogueira. Bater com a esquerda e adquirir repertório de dribles. Ter bom preparo fisico e treinar, ensaiar. Está enganado quem achar que Pelé era apenas improvisação. O rei ensaiava jogadas que ia realizar. É por aí.

VIDA DE TREINADOR

Quando o treinador recebe um elenco de baixo nível, seu trabalho já fica comprometido. Assim, fica mais dificil assumir a responsabilidade pelo ofício de quem está em campo. Aí, vem a cobrança covarde: "Treinador ganha bem pra isso, ele que se vire". Da boca pra fora, é fácil dizer que "é preciso tempo e estrutura". Só que ninguém garante isso e tudo bem. Segue o drama. Ser treinador é, também, pagar pelo erro dos outros.