O que deu para o Ceará trazer de BH: 1X1

O América teve a posse de bola e jogou no campo adversário.

Só que posse de bola para time ruim é como ouro de tolo.

Chance de gol o América teve uma, cabeçada de Paulo Vítor, que Richard defendeu.

Pior foi o Ceará, que se deixou encurralar por um adversário sem qualidade.

Na segunda etapa, até que nos momentos iniciais o alvinegro se dispôs a sair do cerco.

Numa investida para o ataque, aos 21 minutos, tomou um contra-golpe.

Vale salientar que Paulo Vítor e Segovinha (autor do gol) foram acompanhados por cinco defensores alvinegros.

Ainda assim, Segovinha abriu a contagem.

Com esse gol, o América achou que o jogo estava resolvido e recuou para garantir a "grande" vantagem no placar.

Aos 43 minutos, um zagueiro americano cortou um passe do ataque do Ceará para o meio de sua área.

Vina estava na linha do passe e bateu bem colocado para empatar para o alvinegro.

Uma partida no nível das posições ocupadas por América e Ceará na série B.