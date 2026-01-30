O passado
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (30)
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:35)
Há quem ache uma bobagem contemplar o passado.
Como se não lançássemos mão do passado para explicar o presente.
De vez em quando, vemos a vida pelo retrovisor. Não há nenhum mal nisso.
É saudável lembrar pessoas e lugares que nos fizeram felizes.
Chegamos mesmo a enxergar sorrisos e ouvir risadas dos "melhores momentos" da vida.
Nesse mundo dominado pela pressa, Alceu de Amoroso Lima definiu: "Passado não é o que passou. É o que ficou".
Uma grande sacada.