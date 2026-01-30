Há quem ache uma bobagem contemplar o passado.

Como se não lançássemos mão do passado para explicar o presente.

De vez em quando, vemos a vida pelo retrovisor. Não há nenhum mal nisso.

É saudável lembrar pessoas e lugares que nos fizeram felizes.

Chegamos mesmo a enxergar sorrisos e ouvir risadas dos "melhores momentos" da vida.

Nesse mundo dominado pela pressa, Alceu de Amoroso Lima definiu: "Passado não é o que passou. É o que ficou".