O melhor lugar do mundo é aqui, mesmo

Calma!

Aqueles que enxergam proselitismo político em tudo, não precisam organizar a escalada de insultos ao escriba.

Quem é que não sabe ser nossa Nação grávida de desigualdades.

Sabemos, também, que liberdade de expressão por nossas bandas pode significar cadeia. Mesmo porque liberdade não tem muitos amigos sinceros.

Não precisam me dizer que corrupção nas terras cabralinas não é mais amoralidade política a ser levada em consideração.

Nem por isso deixo de achar que, faça sol ou chova canivete, o melhor lugar para se viver é no Brasil.

Não se tratam, essas mal traçadas, de nenhuma "crônica exaltação". Nem pregação conformista. Não confundam jacaré com cobra d'água.

Dessa banda dos trópicos, os tempos mortos são poucos. O vento sopra e o sol brilha. Não tem Cacique, Cobra Coral que os modifiquem tanto.

A cerveja e a caipirinha rolam soltas nas conversas jogadas fora. Vá lá que não seja isso que garanta o ganha pão. Mas, o que há de se fazer?

É tanta beleza espalhada que cansa a vista do cidadão.

Para quem mora no Nordeste, "cuma nós", na hora de comer é prazer a mais da conta.

Baião de dois, com pequi e torresmo, galinha caipira, com pirão, e carne de bode com macaxeira.

E outra: nosso caviar é feito de ova de curimatã no óleo de côco. Muito mais gostoso e baratinho.

Praias lindíssimas a perder de vista, música e futebol. Se quiser o céu, diga logo!

Quando saí do Brasil, a trabalho, me imaginei na condição de exilado. Sem chance, pensei. Impossível.

Melhor uma boa morte.