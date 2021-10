O medo de envelhecer

Volto a falar sobre um dos maiores temores humanos: a velhice.

E confesso, acompanhado de um permanente estranhamento pela negligência como os idosos são tratados.

Falta humanidade.

Envelhecer deveria ser uma conquista. Mas, não é assim.

Inaceitável que a base de sentimento sobre os nossos idosos seja de preconceito, como se eles não servissem para nada.

É bom lembrar que o Brasil está envelhecendo.

Estudos apontam que em 2050, mais de 30% da população brasileira terá mais de 65 anos. Um processo de envelhecimento bem mais acelerado do que os nossos pares da América Latina.

Dias atrás, li declarações do escritor, autor de grandes sucessos na Rede Globo de Televisão, Aguinaldo Silva. Disse ele: "Não preciso trabalhar para viver, preciso trabalhar para não morrer. Não me venham com preconceito e discriminação, contra isso e aquilo. Em nosso país, ninguém é mais discriminado do que os idosos.”

Aos 78 anos e com a cabeça fervilhando tanto quanto a de um homem com 40, ninguém está mais disposto a lhe dar trabalho.

E olha que se trata de um idoso de prestígio.

Fiquemos com o que diz o poeta:

Admiro a juventude

que não quer envelhecer

Velho ninguém quer ficar

Novo ninguém quer morrer

Só é velho quem vive

Bom é ser velho e viver.