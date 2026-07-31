O líbero Baresi nos lembrava Ronaldo Angelim

Quando um líbero na sobra defensiva passou a ser moda, o zagueiro Baresi foi destaque na função.

Com uma diferença. No Milan e na seleção italiana, Baresi era um libero à frente dos dois zagueiros do interior de área.

Quando seu time recuperava a bola, ele se juntava às manobras de ataque, com incrível desenvoltura.

Quem executou, com sucesso, tal tarefa no futebol cearense foi o consagrado zagueiro Ronaldo Angelim. Isto no sistema 3-5-2 do treinador Ferdinando Teixeira, no Fortaleza.

Baresi faleceu, hoje, aos 66 anos.