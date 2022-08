O jogo de um goleiro

Jogo de futebol não se ganha sozinho.

Mas, certos desempenhos individuais desafiam essa sentença.

O Fortaleza fez 1 x 0 no São Paulo, com meia hora de jogo.

Com isso, de forma mais defensiva, dois volantes fixados como zagueiros (Sacha e Zé Welison), Vojvoda fechou uma linha de seis defensores.

Com Ronald fazendo o repuxo e os três atacantes, sem a bola, marcando, o Fortaleza infligiu sofrimento às tentativas de atacar da equipe de Rogério Ceni

A partir daí, diante da reação do São Paulo, o goleiro Fernando Miguel calafetou a meta do tricolor cearense.

Foram duas defesas arrojadas, como aperitivos iniciais, no primeiro tempo.

Na segunda etapa, na impossibilidade do Leão prender a bola no ataque, o goleiro tricolor não parou mais de operar, magistralmente, em pelo menos três finalizações do São Paulo.

E, claro, há de se levar em conta o empenho de todo o time do Fortaleza para "defender o apurado”. Mas, sem Fernando Miguel, tudo teria sido em vão.

Foi festejado por todo time do Fortaleza, no final da partida.

Outro que jogou muita bola no primeiro tempo foi Capixaba. Como tem fôlego.

Ao que parece, ninguém vai parar o Fortaleza.

Cinco vitórias consecutivas. Dormiu na décima segunda colocação.