O jogo de Saulo

O Ituano, o mais fraco dos times que o Ceará enfrentou até aqui, marcou um gol aos 7 minutos e "encerrou" os trabalhos ofensivos.

Saulo, centro avante alvinegro, não deixou que se passassem mais de 30 minutos do primeiro tempo para marcar dois belos gols.

O completo domínio do Ceará sobre Ituano encurralado, ainda ofereceu um golaço assinalado por Lourenço de fora da área.6

Não precisa dizer que as melhores jogadas do Ceará foram pelo lado esquerdo do ataque. O lado de Pulga.

Na segunda fase, quando o jogo se arrastava, com a quebra de intensidade do Ceara, eis que Saulo surgiu, de novo, como o homem providencial assinalando o quarto do alvinegro.

Só que os comandados de Batatais "conseguiram" tomar mais um gol do Ituano. E mais do isso, permitiram que o time paulista incursionasse várias vezes para o ataque.

Foi isso.

Palmas para o Saulo que ele mereceu. O jogo foi dele