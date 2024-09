O Internacional foi melhor

A bola obedeceu mais ao Internacional contra o Fortaleza.

Embora não criasse uma enxurrada de chances de gol, o Inter fez a bola circular, com maior competência.

A construção do primeiro gol ostentou isso: Bernabei, Tabata e Alan Patrick finalizando.

O Fortaleza só saiu da condição de oprimido nos minutos finais da primeira etapa.

Sasha, num voleio espetacular, jogou por cima e, logo a seguir, o tricolor achou o gol de empate.

O goleiro Anthoni calculou mal a saída, chocou-se com um zagueiro e Titi pegou de primeira.

Na segunda fase, uma constatação: apesar da falta de maiores acontecimentos, durante meia hora de jogo, a equipe de Roger Machado reteve a posse de bola, pisou no campo adversário o tempo todo e mereceu a vitória.

Antes do gol da vitória assinalado por Gustavo, teve bola na trave de João Ricardo, em cobrança de falta por Alan Patrick.

O raquitismo ofensivo do Fortaleza foi absurdo. Nenhuma situação de gol criada.

Martinez e Machuca foram tentativas de Vojvoda de oxigenar o time, com saídas de Breno e Pochetino. Não rolou.

Pelo que Tinga disse, no final do jogo, o plano do Fortaleza foi de dar a bola ao adversário e buscar a vitória, com sua poderosa transição.

Imaginávamos que o tricolor poria em campo a alternância de jogo de que é capaz. Não foi isso que se viu.

Os gaúchos foram melhores e mereceram vencer.

Sim. Britez foi expulso, após o segundo gol do Inter.