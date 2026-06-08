Coincidindo com a modernização do País (anos JK) e a consagração de Pelé na Copa de 58, o futebol se amarrou à imagem do Brasil. A fase épica dessa dessa identificação da sociedade com o futebol está nos textos dos irmãos Mário Filho e Nelson Rodrigues. "Pelé. Rei, da cabeça aos pés". Nelson Rodrigues.

MANÉ

Garrincha ganhou duas Copas para o Brasil, com sua arte chapliniana. Em 1962, no Chile, ele ganhou sozinho comandando um time de veteranos e sem Pelé. Infelizmente, para ele, numa época em que o futebol brasileiro não tinha força mercadológica.

EXCESSO

O ato de atacar no futebol está cada vez mais contaminado pelo excesso de jogada aérea. Ao invés da jogada costurada, lança-se (excessivamente ) a bola no bolo formado na área em busca de uma cabeça perdida. Cabeças batem contra outras, com o perigo até de prostrar jogadores.

ESCOLAS DE FUTEBOL

No futebol, uma escola de resultados é estruturada na lógica, prudência e cuidadoso planejamento tático. A outra objetiva o resultado calcado na astúcia e no talento deixado em liberdade. Qual a que você escolhe? Cartas para redação.

FRASE

"O futebol e a Copa do Mundo de 2002 contribuíram mais para a reconciliação entre Japão e Coreia do Sul do que cem anos de diplomacia". Príncipe Takamado, do Japão.