O Fortaleza que vence

No primeiro tempo, andou falhando defensivamente, quando, na caça, na hora do bote, deu espaço para o São Paulo finalizar duas vezes.

Corrigiu isso, mas não obteve tanto sucesso na ligação meio-campo ataque. Daí ter ficado numa chegada do Titi (bola do David) e duas ações em que David pediu penalidades.

Já no segundo tempo, o Fortaleza começou perguntando que história de tabu era essa e foi para cima do São Paulo, modificando o panorama do jogo.