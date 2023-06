O Fortaleza da Sulamericana

Na primeira etapa, o Fortaleza controlou o ímpeto do Palestino, exibindo sua habitual firmeza defensiva.

Dentro de um 3-5-2, marcou um golaço, com Crispim, em trama que começou no seu campo, com o zagueiro Benevenuto.

O sistema de ataque, com Romero, Guilherme e as chegadas de Calebe não teve como quebrar a boa sustentação defensiva adversária.

Na segunda etapa, as coisas mudaram de figura. O Fortaleza teve que se desdobrar para conter o Palestino.

Disposto em um 4-2-4, os chilenos foram à luta, forçando o jogo aéreo.

João Ricardo teve que fazer "hora extra", com boas defesas.

Com a utilização do "banco titular" (Galhardo, Lucero e Hércules), Lucero marcou o segundo gol.

Atiçou ainda mais o desespero do Palestino, que diminuiu e pressionou com raça, em busca do empate que não veio.

Caio Alexandre fez mais uma grande partida.