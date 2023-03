O empate dos tricolores

Eficiente, o Ferroviário venceu o primeiro tempo, por 1 x 0. Acrescente-se que, além do gol de Felipe Guedes, o extrema Deizinho e o zagueiro Éder Lima tiveram duas claras chances de marcar.

O Ferroviário tinha dois jogadores nas extremas: Deizinho e Pulga. Ciel, centralizado, voltava para criar jogadas.

Lincoln, volante, realizando uma bela partida, coadjuvado por Vinicius e Felipe Guedes. Este último autor do gol do tricolor da Barra.

O time de Vojvoda tentou o mesmo, com Pikachu e Guilherme, pelos lados, e Galhardo, no centro. Sacha, Caio e Pochettino, este chegando como quarto atacante, não sequenciaram bem as jogadas de ataque.

Perto do gol, o Fortaleza chegou em duas oportunidades, com Sacha e Crispim, em cobrança de falta.

Tentou resolver rápido e, ansioso, não conseguiu superar a boa marcação exercida pelo Ferroviário.

No segundo tempo, a bola não deu para o "bico" Coral. Ficou com um Fortaleza sem velocidade suficiente nas tramas ofensivas.

Colocou Hércules e, a seguir, foi enchendo o time de "índios" (gíria para uso de atacantes em excesso).

Romarinho, Lucero e Romero foram para o jogo. Mais Calebe, que entrou jogando na frente.

Para o Ferroviário, restou uma etapa de resistência em segurar o placar. Com as entradas de Tiaguinho, Kiuan e Talison, que nada acrescentaram, ficou difícil.

Enquanto o Fortaleza atacava, o Ferroviário estertorava.

Aos 44 minutos, Lucero empatou o jogo, pegando, um pouco sem ângulo, uma defesa parcial de Douglas, bom goleiro do Ferroviário.

Ficou claro, mais uma vez, que o futebol do Fortaleza, nas últimas partidas, ainda não é compatível com os valores individuais contidos no elenco.

Lincoln e Felipe Guedes, pelo Ferroviário, e Crispim, pelo Fortaleza, foram os destaques.