O complexo de vira-lata com a Seleção Brasileira

Há quem sinta uma certa satisfação em apresentar o Brasil como um País que não nasceu para vencer no futebol. Sentimento nascido quando perdemos, em casa, a Copa do Mundo de 50. Coisa criada por Nelson Rodrigues, com a história do brasileiro que se comportava como um vira-latas. Perdemos feio, (os 7 x 1) assim como ganhamos bonito. Daí porque, esse momento deprê fica sem sentido.

ESQUEMAS TÁTICOS

Quando comecei a manjar futebol, colocava o meu time de botões (Flamengo) no sistema 2-3-5 (a "pirâmide”). Um pinote e passamos a "adotar" o 4-2-4. Quando o 4-3-3 chegou, já estávamos longe do jogo onde os botões eram capas de relógio. A partir daí, as formas táticas abundaram, vindas, principalmente, da Europa. Me surpreendo em observar que o esquema 4-4-2 (lançado pelos ingleses em 1966), muito usado nos dias atuais, completou 60 anos.