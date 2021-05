O Clássico não entregou o prometido

Ceará manteve a escrita diante do Bahia, Jael exibiu a sua crueldade, embora com gol abençoado, e o alvinegro está com a mão em mais uma conquista da Copa do Nordeste.

Esse resumo seria o suficiente para explicar uma partida que envolveu as duas maiores forças do futebol nordestino, não tivéssemos a obrigação de dizer que o jogo foi muito ruim.

Estribado numa configuração tática ofensiva, acrescentada de velocidade por parte de Nino e Rossi pela direita, o Bahia foi golpeado pela justa expulsão do zagueiro Luiz Otávio.

Mandou o Ceará tocar a bola na zona morta de campo, tirou os espaços do alvinegro e só sofreu com uma cobrança de falta de Vina em que Mateus deu um toque e a a bola bateu na trave.

Só que Charles do Ceará também foi expulso mas as equipes pareciam entorpecidas para enxergar qualquer vantagem.

Para o segundo tempo, Bahia e Ceará, até parece, pactuaram exibir com uma total falta de comprometimento em jogar futebol, um péssimo jogo

Nos descontos, Nino levantou uma bola na área do Ceará e quase Richard marca contra o patrimônio.

Na jogada seguinte, Jael cobra uma falta, a bola resvala em Alan Ruiz e entra: Bahia 0 X 1 Ceará, e não se fala mais sobre o assunto.

Nas modificações feitas por tricolores e alvinegros, pode se dizer isso: mudou-se algumas peças para que tudo continuasse ruim como estava.

Ceará e Bahia ficam devendo um clássico à altura das tradições dos dois no sábado na próxima semana