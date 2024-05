O 'amigão' do empate

Empatar jogo parece não trazer preocupação maior para o Fortaleza.

Contra o Botafogo, marcou um gol, com Pochettino, no início, teve a seguir outra chance, com Kayser, e não foi para dentro do adversário, como queria Vojvoda.

Um Botafogo lento, montado num 4-4-2 que visou, apenas, tirar a velocidade do jogo.

Na base do menor esforço, em único ataque, ganhou um escanteio que originou o gol de empate, com Danilo Barbosa.

Sem a força de apoio de Tinga e Felipe Jonathan e com Marinho jogando mal, o tricolor só teve empenho real para mais uma chance de gol.

Na segunda etapa, o jogo desabou de uma forma que pareciam duas equipes no último esforço de suas vidas.

Durante meia hora, os times se igualaram na má qualidade do futebol jogado.

No movimento confuso das modificações nas duas equipes, a entrada de Jr. Santos, no Botafogo, foi a única que valeu alguma coisa.

O ex-atacante fustigou, perigosamente, em duas oportunidades. Numa delas, João Ricardo foi chamado para realizar uma difícil defesa.

De resto, ninguém mandou em ninguém e a disputa caiu de nível.