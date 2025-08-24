Nova Derrota Tricolor

Foi uma coisa desesperadora o começo de partida do Fortaleza contra o Mirassol.

Um gol tomado e um pênalti desperdiçado. Testes para cardíaco.

O gol do Edson Carioca foi lance de racha entre amigos. Por amizade, os zagueiros deixando atacante driblar todo mundo e marcar o gol.

A seguir, um pênalti sobre Alanzinho que Bareiro cobrou pessimamente. Na defesa parcial do goleiro do Mirassol, o atacante finalizou mal, de novo.

Não acabou pior porque alguns jogadores do Fortaleza ficaram tocados pela situação e reagiram. Prior foi um deles.

Some-se a isso os erros do Mirassol ao entregar a bola ao Fortsleza.

No segundo tempo, o tricolor até se recompôs e atacou seguidamente. Infelizmente, sem maiores consequencias.

Os esforços mal canalizados não geraram melhores condições de finalizações para o gol.

O Mirassol é que teve a melhor chance de gol, com Cristian. Helton fez grande defesa.

A derrota ampliou mais ainda as dificuldades do Fortaleza de evitar a queda.

O time luta, mas não tem padrão de jogo definido. Renato Paiva ainda procura uma formação para o time.