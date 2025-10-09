Nosso futebol de cada dia
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (9)
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:02)
O futebol é divertimento para o torcedor, paixão que antropólogos, sociólogos, filósofos, psicanalistas e historiadores tentam explicar.
Quanto mais descobrimos nessa modalidade maravilhosa mais há para descobrir.
Sempre existirá na invenção dos ingleses algo de indecifrável.
Mesmo com o futebol brasileiro tendo chegado com atraso a conceitos modernos, ainda preferimos o nosso tempero nesse jogo.
Penso que é preciso celebrar o tempo que esse esporte está em nossas vidas.
Para esse comentarista, o futebol é uma metáfora da vida.
Razões de sobra tinha Nelson Rodrigues: "Cego é quem só vê a bola".
