Neymar: a verdade fica para depois

Vale tudo por uma foto com Trump ou para ter Neymar na Copa do Mundo.

Desta feita, para aumentar a expectativa da patuleia, só ficou faltando uma festa em torno do assunto.

Para dissipar as dúvidas, claro. Debaixo do Alarico.

Edema ou lesão? Façam suas apostas, ainda há tempo.

Isola esse papo de "o melhor detergente é o sol", transparência, etc, etc, etc.

Não há vergonha de se envergonhar, importa o que foi feito e ponto final.

A verdade fica para depois.

Certo é que o "menino" não vai estar nos primeiros jogos.