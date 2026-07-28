Nelson Rodrigues: 'Pelé, um rei da cabeça aos pés'

Terminada mais uma Copa do Mundo cessam as comparações (algumas absurdas) de craques de hoje com Pelé.

Nem é preciso a desculpa de que é dificil conversar com uma época. Pelé foi um jigador-atleta fora do comum.

Foi o que constataram os exames médicos de Pelé para ingresso no Cosmos.

Vai ver que estava lá: "Rei da cabeça aos pés", como definiu Nelson Rodrigues.