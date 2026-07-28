Nelson Rodrigues: 'Pelé, um rei da cabeça aos pés'
Confira a coluna desta terça-feira (28) do comentarista Wilton Bezerra
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:40)
Terminada mais uma Copa do Mundo cessam as comparações (algumas absurdas) de craques de hoje com Pelé.
Nem é preciso a desculpa de que é dificil conversar com uma época. Pelé foi um jigador-atleta fora do comum.
Foi o que constataram os exames médicos de Pelé para ingresso no Cosmos.
Vai ver que estava lá: "Rei da cabeça aos pés", como definiu Nelson Rodrigues.
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