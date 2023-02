Não se destrói um clube como o Ceará

O ex-presidente Robinson de Castro foi acusado por um opositor de ter acabado com o clube alvinegro.

Inexiste força capaz de acabar com o Ceará. Ter sido atingido por uma fase negativa, igual a outras ocorridas em sua história, está longe de significar uma destruição.

Os alicerces, nos quais está assentada a história centenária do Vovô, foram construídos por desportistas de envergadura para suportar as intempéries.

Clube de futebol é uma segunda pele de quem o fez no passado e o sustenta no presente.

Daqui a pouco, vão surgir as soluções políticas e esportivas que farão cessar as vulnerabilidades do momento.

Os homens passam e fica o clube, com sua história gloriosa.

Recorro ao poeta peruano César Vallejos: "Quando alguém vai embora, alguém permanece. O lugar por onde o homem passou jamais será ermo".

Sejamos líricos nessas horas.