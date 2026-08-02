Não deu para segurar: Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Não se precisa de maior esforço para explicar a fácil vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza.

A equipe de Abel Ferreira joga o melhor futebol do Brasil, tem rico elenco e lidera o Brasileirão.

O tricolor cearense caiu de divisão e não tem como fazer frente a um adversário do andar de cima.

Louve-se o primeiro tempo que o leão fez. Ficou

na defensiva e contou com mais uma grande atuação de João Ricardo, é verdade.

Mas, botou o Palmeiras para trabalhar e fez algumas incursões para o campo adversário, embora não criasse chance de gol.

Na segunda etapa, o Fortaleza não suportou a rotatividade aumentada pelo time alviverde.

Com 18 minutos, o Palmeiras já alcançou o placar de 2 x 0, através de Mauricio e Árias.

Não foram as modificações, com entradas de Fogaça e Ridrigo e, mais tarde, de Wellington e Crispim, que não deram certo.

É que a superioridade do Palmeiras é enorme. Não precisa gastar saliva. Paremos aí.

Flaco fez o terceiro e o Fortaleza ainda criou chances de diminuir, com Fogaça e Wellington.

O segundo jogo diante do Palmeiras será em Cuiabá.