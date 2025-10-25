MÁRIO FILHO

Escritor e jornalista, irmão mais velho de Nelson Rodrigues, foi quem inventou a imprensa esportiva. Formulou para si mesmo a pergunta: "Se o jogo é no domingo, por que não se começa a falar dele nos dias da semana?". Mário Filho dá nome ao Maracanã.

O QUE NEYMAR FEZ PELO SANTOS ?

Desde os 14 anos, Neymar já era tratado como uma mina de ouro pela família. Menos para o Santos. Quando foi vendido para o Barcelona, o Peixe, que o revelou, recebeu uma mixaria de comissão. O egoísta só pensa em si. Neymar é produto da sociedade exibicionista que vivemos. No velório de Cruyff, tempos atrás, compareceu com roupas inadequadas. De boné, mais parecia um funkeiro. Ou pagodeiro. Não é espelho. No Santos, tem sido mais visto assistindo os jogos do clube.

SOFISTICADO

A linguagem do futebol foi sendo modificada para acompanhar os novos tempos. Contusão, agora, é "desconforto muscular". Time misto virou "alternativo". Bandeirinha foi promovido a "árbitro assistente". Passe para o gol é "assistência”. Pancada é "ação temerária". A coleção é maior. Vôte!

FRASE.

"O intelectual brasileiro não sabe bater um escanteio". José Lins do Rego.